Diffidati Milan-Frosinone: i rossoneri a rischio squalifica per l’Atalanta

Il Milan sfida il Frosinone alle 20:45 di oggi, sabato 2 dicembre nella cornice dello stadio San Siro. Tre punti obbligati per i rossoneri di Stefano Pioli che hanno bisogno di continuità per non perdere ulteriore terreno da Inter e Juventus. L’emergenza infortuni però non aiuta, visto che il tecnico deve fare a meno tra i tanti di Leao, Kjaer, Kalulu, Thiaw, Okafor, oltre allo squalificato Giroud. Ecco perché è importante tenere d’occhio la situazione relativa ai diffidati. Al momento però in casa rossonera c’è un solo giocatore a rischio squalifica ed è Yunus Musah. L’ex Valencia in caso di giallo sarà costretto a saltare il prossimo big match con l’Atalanta. Due diffidati invece per il Frosinone che nel prossimo turno dovrà vedersela con il Torino: Okoli e Barrenechea.

DIFFIDATI MILAN: Musah

DIFFIDATI FROSINONE: Okoli, Barrenechea