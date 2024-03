Milan-Empoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Milan–Empoli, valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. Obiettivo tre punti per i rossoneri, che vogliono allungare sul quarto posto e consolidare la qualificazione alla prossima Champions. Attenzione però all’Europa League, che ha portato via (e porterà giovedì prossimo) energie fisiche e mentali, ma anche all’Empoli di Nicola, che venderà cara la pelle. La sfida è in programma oggi, domenica 10 marzo alle ore 15:00 al Meazza. Diretta in streaming su Dazn.