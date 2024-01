Milan-Cagliari, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Milan-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Meazza si scende in campo per questa sfida che mette di fronte i rossoneri e i sardi: in palio ci sono i quarti contro una tra Atalanta e Sassuolo e la possibilità di provare ad andare avanti nella coppa nazionale. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 21 di martedì 2 gennaio.

Milan-Cagliari sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.