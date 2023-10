Inter-Bologna in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi di finale Coppa Italia 2023/2024

Inter-Bologna è uno degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. E’ probabilmente la partita più interessante di questo turno in cui i nerazzurri entrano in gioco per l’esordio mentre i rossoblù ci arrivano dopo aver battuto il Verona nei sedicesimi. C’è già una data per l’incontro, anche se è suscettibile di cambiamenti in quanto la Lega Serie A la aveva comunicata prima degli spostamenti della Supercoppa Italiana. A ogni modo, a meno di smentite, fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 20 dicembre, con diretta tv e streaming sui canali Mediaset.