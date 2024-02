Milan-Atalanta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Atalanta, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza va in scena quello che è un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. I rossoneri devono reagire dopo i ko contro Monza e Rennes e dovranno farlo contro un’avversaria in gran forma, che non ha ancora mai perso nel 2024. La sfida è in programma oggi, domenica 25 febbraio alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.