Midtjylland-Slovan Bratislava oggi in tv: orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024/2025

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Midtjylland-Slovan Bratislava, valida per l’andata dei playoff di Champions League 2024/2025. Va in scena in Danimarca quella che, sulla carta, si preannuncia come la partita meno equilibrata della serata. Il Midtjylland ha infatti una buona esperienza, parecchia qualità nell’11 titolare e tanta fame di qualificarsi. Non parte però spacciato lo Slovan Bratislava, che proverà a giocarsi le sue carte, quantomeno per non compromettere il ritorno. La sfida è in programma oggi, mercoledì 21 agosto, alle ore 21:00

CALENDARIO PARTITE

Midtjylland-Slovan Bratislava oggi in tv: orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024/2024

Il match Midtjylland-Slovan Bratislava sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). Garantita inoltre una diretta streaming su NOW e SkyGo. Sportface.it vi terrà invece aggiornati con una cronaca a fine partita e i risultati aggiornati di questo incontro e di tutti gli altri della fase preliminare, in cui le squadre si giocano l’accesso alla prossima Champions League.