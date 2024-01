Messina-Taranto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Messina-Taranto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo Scoglio i siciliani, in lotta per la salvezza, ospitano una squadra invece estremamente ambiziosa come quella pugliese, che spera sempre di poter restare in corsa per la promozione diretta. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14 di domenica 21 gennaio, diretta tv su Sky Sport Max e diretta streaming su Sky Go e NOW.