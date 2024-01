Sorrento-Turris oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Sorrento-Turris sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Da una parte i padroni di casa a quota 29 al decimo posto, dall’altra gli ospiti staccati di ben nove punti. Al Comunale Italia, però, c’è il rischio neve: si potrebbe non giocare. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14 di domenica 21 gennaio, diretta tv su Sky Sport 254 e diretta streaming su Sky Go e NOW.