Messina-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Juve Stabia, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione siciliana è in piena lotta salvezza e, per questo motivo, ha bisogno di centrare un successo per uscire dalla zona playout. Il club campano, dal suo canto, va a caccia di preziosi punti che possano consentirgli la qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA