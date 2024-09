Messina-Casertana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Messina-Casertana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Stadio Massimino-Franco Scoglio pronto a ospitare la sfida tra i peloritani, che hanno ottenuto fin qui quattro punti in altrettante partite, e i campani che invece non hanno fin qui mai vinto e hanno raccolto soltanto tre punti. Chi vincerà? Calcio d’inizio programmato alle ore 20.45 di venerdì 20 settembre.

COME SEGUIRE MESSINA-CASERTANA IN TV

Messina-Casertana sarà visibile in tv su Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e anche su NOW e inoltre sarà possibile seguire la partita in diretta scritta su Sportface.it.