Memorial Irena Szewinska oggi in tv: orari e diretta streaming atletica

Dopo gli Europei di atletica leggera di Roma, prosegue la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi con la sesta edizione del Memorial Irena Szewinska, in programma giovedì 20 giugno alle ore 18.00 a Bydgoszcz, in Polonia. Sulle pedane e piste polacche, nella tappa valida per il World Athletics Continental Tour, ci saranno diversi campioni europei, a cominciare dai padroni di casa Wojciech Nowicki nel lancio del martello e Natalia Kaczmarek nei 400 metri. Per quanto riguarda gli atleti italiani, fari puntati su Leonardo Fabbri, dominatore assoluto agli Europei di Roma nel lancio del peso. presenti anche altri otto azzurri: si tratta di Federico Riva e Ossama Meslek nei 1500 metri maschili, Ludovica Cavalli e Marta Zenoni in quelli femminili; nei 100 metri al via Arianna De Masi, nei 400 ostacoli Alice Muraro e Rebecca Sartori, mentre negli 800 metri c’è Simone Barontini. Di seguito, tutte le informazioni per seguire l’evento in tv le gare del Memorial Irena Szewinska.

CALENDARIO COMPLETO 2024 DI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI ATLETICA: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – Il Memorial Irena Szewinska 2024 sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Arena, e in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.