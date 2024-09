Meeting Bellinzona 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming atletica

La stagione dell’atletica leggera outdoor volge verso la conclusione, ma in attesa delle finali della Diamond League 2024 a Bruxelles, c’è l’appuntamento con il Meeting di Bellinzona 2024. Grande presenza italiana sulla pista e sulle pedane svizzere del Canton Ticino: ci saranno infatti tre dei principali tenori dell’atletica azzurra come Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri. Nei 100 metri il campione olimpico di Tokyo se la vedrà con il sudafricano Akani Simbine, il giamaicano Ackeem Blake, e gli statunitensi Ronnie Baker e Pjai Austin. Nel salto in alto presenti saranno in gara invece il qatariota Mutaz Barshim e gli altri azzurri Stefano Sottile, Manuel Lando e il vice campione mondiale under 20 Matteo Sioli. Gara di altissimo livello nel lancio del peso, dove oltre al campione europeo ci sarà l’intero podio olimpico formato dai due assi statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs, e dal giamaicano Rajindra Campbell. Per l’Italia in pedana anche Zane Weir e Nick Ponzio. Infine presenti nei 400 metri anche Edoardo Scotti e Rebecca Borga. Di seguito tutte le informazioni per seguire in tv le gare del Meeting di Bellinzona 2024.

