Mattia Faraoni vs K-Jee in tv: programma, orario e streaming The Arena Kickboxing 2024

Mattia Faraoni è pronto a tornare sul ring e lo farà contro K-Jee, kickboxer giapponese, ex campione mondiale dei pesi massimi leggeri per K-1 e Krush, in un match della categoria 95kg (fight code). Un nuovo evento The Arena da non perdere e che avrà luogo sabato 23 marzo a partire dalle ore 19:00, orario d’inizio della riunione, mentre Faraoni dovrebbe combattere intorno alle 23:00. La grande kickboxing è quindi protagonista al Casinò di Campione d’Italia, dove nel marzo 2023 Faraoni difese la cintura mondiale ISKA contro il portoghese Luis Morais (ex campione d’Europa ISKA nel 2017). Dopo quel match, Mattia è riuscito anche ad avere la meglio di Bogdan Stoica nell’evento Oktagon a Torino. Un’altra vittoria importante che ha impreziosito la carriera di un fighter che da pugile nel 2021 riuscì a conquistare la cintura italiana dei pesi cruiser. La testa di Faraoni ora però sembra essere sulla kickboxing e c’è voglia di fare un nuovo passo in avanti.

Il salto di qualità però passa dal match di sabato 23 marzo e il nuovo ostacolo arriva dal Sol Levante. K-Jee, classe 1990, è un kickboxer esperto e ha un curriculum importante. L’italiano però si è allenato duramente e ha fiducia: “Un team speciale. Grazie per tutto, due mesi di fuoco”, ha scritto sui social Faraoni ringraziando il Raini-Clan, il suo team. La preparazione è finita e questa sarà una settimana di scarico in vista del peso e del match. I giochi sono fatti: Mattia Faraoni cerca un’altra grande vittoria davanti al suo pubblico, K-Jee proverà a metterlo in difficoltà. Chi vincerà? Non resta che aspettare il match. L’intero evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn, che trasmetterà tutti i match in programma. Ed è il caso di seguirli perché oltre a Faraoni saranno tante le star italiane del fighting: Lorenzo Di Vara e Mirko Flumeri su tutti.

Mattia Faraoni-K-Jee

Data: sabato 23 marzo

Orario di inizio della riunione The Arena: ore 19:00

DIRETTA: Dazn