Mass start maschile Oslo 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la mass start maschile di Oslo 2024, gara sulla distanza dei 15 km valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Alla Holmenkollen Ski Arena per l’Italia sono pronti Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, desiderosi di rivalsa dopo l’opaca performance offerta nell’individuale. Da segnalare anche un’altra presenza azzurra, quella di Lukas Hofer come terza riserva. I favoritissimi per la vittoria sono i padroni di casa Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale Skjevdal, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen e Endre Stroemsheim. Da attenzionare anche gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, i tedeschi Justus Strelow, Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath e Johannes Kuehn e i transalpini Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin e Eric Perrot. Attesa pure per il lettone Andrejs Rastorgujevs e per lo statunitense Campbell Wright dopo la bella top ten ottenuta nell’individuale.

La mass start maschile di Oslo 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 2 marzo), con inizio fissato alle ore 15.20. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la quarta prova del fine settimana scandinavo di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.