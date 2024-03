Mass start maschile Canmore 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la mass start maschile di Canmore 2024, gara sulla distanza dei 15 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Si torna in pista al Nordic Center all’indomani del successo nell’inseguimento del campionissimo norvegese Johannes Thingnes Boe, valsogli anche la certezza aritmetica del trionfo nella classifica generale. L’Italia si affida al terzetto composto da Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, in grande fiducia dopo il secondo posto conquistato nella prova sprint e dopo la buona top ten ottenuta nella pursuit. Riflettori puntati anche sugli altri norvegesi Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe e Vetle Sjaastad Christiansen, sugli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, sui tedeschi Benedikt Doll e Philipp Nawrath e sui transalpini Eric Perrot, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet. Non sono da sottovalutare pure il lettone Andrejs Rastorgujevs, lo statunitense Campbell Wright e lo svizzero Sebastian Stalder, apparsi tutti e tre in ottima forma in queste ultime gare stagionali del massimo circuito.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

La mass start maschile di Canmore 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 17 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 22.20 italiane. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la prova conclusiva del fine settimana canadese di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.