Marsiglia-Brighton oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Il Marsiglia ospita il Brighton nel match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. Alle 18:45 la formazione di Roberto De Zerbi proverà a rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta a sorpresa per 3-2 contro l’AEK Atene. Discorso diverso per il Marsiglia che all’esordio ha pareggiato contro l’Ajax e vuole rimanere imbattuta in quello che è il vero girone di ferro di questa Europa League. La partita sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (253). Ma potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky GO e NOW. Sportface.it vi offrirà la cronaca e le parole dei protagonisti di questo big match del giovedì.