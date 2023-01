Marcialonga Fiemme e Fassa 2023 in tv: data, orario e diretta streaming, Sci nordico

E’ tutto pronto per lo svolgimento della cinquantesima edizione della Marcialonga 2023 di Fiemme e Fassa, la tradizionale gara di gran fondo italiana, che festeggerà i 52 anni dalla sua prima edizione, svoltasi nel 1971. Ci saranno oltre trenta Paesi e circa 7500 iscritti; gli atleti migliori dovrebbero arrivare intorno alle ore 11:00. L’evento andrà in scena a partire dalle ore 7:35 di domenica 29 gennaio e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno; lo streaming, invece, sarà affidato a NOW e SkyGo.