Marcell Jacobs in finale 100 metri agli Europei Roma 2024: orario e dove vederla in tv

Marcell Jacobs ha conquistato la finale dei 100 metri agli Europei di Roma 2024: ecco l’orario e dove vederla in tv e streaming. Il campione olimpico, partito in sordina ma in crescita nelle prime uscite stagionali, centra l’obiettivo minimo della rassegna continentale allo stadio Olimpico e sarà uno dei magnifici otto a giocarsi le medaglie. La finale della gara regina dei 100 metri inizierà – minuto più, minuto meno – alle ore 22.53 di stasera, sabato 8 maggio, con diretta tv su Sky Sport Uno in pay e Rai Due in chiaro, streaming su Sky Go in pay e Rai Play in chiaro, diretta scritta su Sportface.

LA DIRETTA SCRITTA DELLA FINALE DI JACOBS

COME E’ ANDATA LA SEMIFINALE DI JACOBS

10.05 in scioltezza per Jacobs, discreta la partenza, bene il lanciato e poi esce allo scoperto nella parte finale dei 100 metri, per poi rallentare persino un po’ gestendo gli ultimi dieci metri. Buon esordio per lui, fra poco più di un’ora c’è da difendere il titolo continentale e ci sono tutte le premesse per riuscirci.

Anche Chituru Ali raggiunge la finale, dominando la sua semifinale, la seconda delle tre, e lasciando davvero un’ottima impressione col suo 10.11. Travagliata invece la semifinale di Melluzzo: l’azzurro ha dovuto prima fare i conti con la ripetizione della semifinale interamente corsa per un problema non meglio precisato, poi c’è la falsa partenza provocata dal polacco Wdowik, ma indotto da un piccolo movimento dello stesso Melluzzo. Cartellino giallo-rosso per lui con gara sub-judice, Melluzzo invece si fa male mentre corre finalmente questi 100 metri.