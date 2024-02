Mantova-Pro Patria oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 18:30 Mantova e Pro Patria si scenderanno in campo in occasione della ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 252 e NOW. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca al termine della gara.

La squadra di casa vuole blindare la vetta e salire a quota 63 punti in classifica. Di fronte c’è la decima forza del campionato, che sogna lo sgambetto alla prima della classe. Il Mantova deve fare a meno dello squalificato Redolfi e dell’infortunato Cavallo, ma punta ad ottenere il massimo tra le mura amiche. La Pro Patria comunque ci crede, come testimoniano le parole di mister Colombo: “Test difficile contro una squadra che ha delle caratteristiche forti ben marcate, si vede il lavoro dell’allenatore: è una squadra con identità forte e dobbiamo fargli i complimenti. Partita difficile, ma l’impossibile non esiste”.