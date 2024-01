Mantova-Arzignano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Mantova-Arzignano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventunesima giornata la capolista lombarda, sette punti di vantaggio e il grande sogno di tornare in B, ospita una formazione di metà classifica, che ha ancora ambizioni di entrare nei playoff. Chi la spunterà al Martelli? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 14 gennaio, diretta tv su Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.