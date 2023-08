Manchester City-Siviglia in tv: canale, orario e streaming Supercoppa Europea 2023

Manchester City contro Siviglia. Tutto pronto per la Supercoppa Europea 2023, il primo trofeo internazionale della stagione che mette di fronte i campioni di Champions ed Europa League. Fischio d’inizio fissato per mercoledì 16 agosto alle ore 21. Appuntamento allo Stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atene, con diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Una Supercoppa dei rimpianti per le italiane: quest’anno infatti, dopo tante stagioni, avrebbe potuto esserci una finale tutta italiana, ma Inter e Roma sono state sconfitte nell’ultimo atto delle competizioni europee. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sul match.