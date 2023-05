Manchester City-Real Madrid, programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Manchester City-Real Madrid, match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023. A Eithad secondo atto decisivo per l’approdo in finale: si riparte dall’1-1 dell’andata e i blancos proveranno a bissare quanto fatto lo scorso anno, mentre i cizitens hanno voglia di tornare in finale dopo due anni. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 21 di mercoledì 17 maggio.

Manchester City-Real Madrid sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.