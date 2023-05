Manchester City-Real Madrid in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale Champions League

Manchester City-Real Madrid sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno della semifinale di Champions League 2022/2023. Ci si sposta in terra inglese per il secondo dei due atti della sfida stellare tra cizitens e blancos e in palio c’è la finale contro una tra Milan e Inter: chi riuscirà ad avere la meglio? Si scende in campo allora a Etihad alle ore 21 di mercoledì 17 maggio, con diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.