Malmo-Sparta Praga oggi in tv: orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024/2025

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Malmo-Sparta Praga, valida per l’andata dei playoff di Champions League 2024/2025. All’indomani della sconfitta dello Slavia sul campo del Lille, l’altra squadra della capitale ceca scende in campo – sempre in trasferta – per provare a fare meglio. Non si preannuncia però una passeggiata la sfida in casa del Malmo, compagine svedese che vuole tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie ed è pronta a vendere cara la pelle. La sfida è in programma oggi, mercoledì 21 agosto, alle ore 21:00

CALENDARIO PARTITE

Malmo-Sparta Praga oggi in tv: orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024/2024

Il match Malmo-Sparta Praga sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Garantita inoltre una diretta streaming su NOW e SkyGo. Sportface.it vi terrà invece aggiornati con una cronaca a fine partita e i risultati aggiornati di questo incontro e di tutti gli altri della fase preliminare, in cui le squadre si giocano l’accesso alla prossima Champions League.