Maiorca-Real Madrid oggi in tv: programma, orario e diretta Liga 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Maiorca-Real Madrid, partita valida per la prima giornata della Liga 2024/2025. Tutto pronto per il debutto in campionato degli uomini di Carlo Ancelotti, che dopo il successo nella prima partita ufficiale contro l’Atalanta nella Supercoppa europea, puntano ora a iniziare con tre punti il campionato. Si comincia con una trasferta sulla carta agevole, ma la squadra allenata da Jagoba Arrasate proverà lo sgambetto per collezionare già punti importanti in ottica salvezza. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 21:30 di domenica 18 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.