Maccabi Haifa-Young Boys oggi in tv: canale, orario e streaming andata playoff Champions League 2023/2024

di Mattia Zucchiatti 11

Alle 21:00 di oggi, mercoledì 23 agosto, Maccabi Haifa e Young Boys scenderanno in campo in occasione dell’andata dei playoff di Champions League 2023/2024. Il Maccabi Haifa ha già superato tre turni di qualificazione di UCL, avendo superato Hamrun Spartans, Sheriff e Slovan Bratislava. Lo Young Boys è imbattuto dopo quattro turni di Super League svizzera e adesso va alla ricerca della qualificazione più ambita a livello continentale. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport 252 e in streaming su NOW (telecronaca Gianluigi Bagnulo). Sportface.it vi offrirà invece una cronaca e gli approfondimenti al termine della partita.