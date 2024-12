La F1 entra nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi. Il Circus ha raggiunto il ventiquattresimo e ultimo appuntamento del calendario 2024, e il sipario è pronto a calare sulla stagione. I giochi per il Mondiale Costruttori non sono però ancora chiusi, con McLaren e Ferrari in lizza per il titolo. Il team papaya ha 21 punti di vantaggio e Ferrari deve fare i conti con un importante deficit, ovvero la penalità di dieci posizioni di Charles Leclerc per la sostituzione del pacco batterie.

Sulla carta McLaren è il team favorito per il giro secco e le qualifiche potrebbero vedere Norris e Piastri protagonisti. L’appuntamento per la caccia alla pole position è per sabato 7 dicembre alle ore 15:00. La diretta sarà disponibile a tutti gli abbonati Sky, ma poche ore dopo è prevista anche una replica in chiaro. Tv8 ha infatti inserito la sessione nel proprio palinsesto a partire dalle 18:30.