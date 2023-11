Lumezzane-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Legnago, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono appena fuori dalla zona playout e sperano di restare fino alla fine della stagione, per questo cercano un’altra vittoria importante tra le mura amiche. La formazione ospite, dal suo canto, ha appena un punto di vantaggio sui suoi avversari odierni e spera di allungare ulteriormente. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 novembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA