Louis Vuitton Cup, Semifinali Luna Rossa-American Magic oggi domenica 15 settembre: orari, tv, streaming

Alle 14:10 e alle 15:22 di oggi, domenica 15 settembre, Luna Rossa sfiderà American Magic in occasione della terza e quarta semifinale di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Il team italiano ha vinto le prime due regate ed è salito sul 2-0: servono cinque punti per staccare il pass per la finale, dove la vincente affronterà una tra Ineos Britannia (anche Ben Ainslie sul 2-0) e Alinghi. Nella giornata di ieri non è stato un dominio quello di Luna Rossa, anzi. American Magic ha vinto le partenze, ma Spithill e Bruni sono stati magistrali nel condurre la rimonta. Oltre ai due timonieri titolari, ieri si sono visti Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Enrico Voltolini, Bruno Rosetti e Cesare Gabbia hanno disputato entrambe le regate in veste di cyclor, mentre Emanuele Liuzzi si è alternato con Luca Kirwan.

La giornata di regate sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno, mentre per gli abbonati Sky sarà possibile vedere le quattro semifinali su Sky Sport America’s Cup, canale interamente dedicato alla competizione sportiva più antica al mondo. Diretta streaming disponibile poi su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset, oltre che su NOW e Sky Go. Non solo. Previsto un live anche sul canale youtube e sul sito dell’America’s Cup. Sportface.it vi terrà compgnia con una diretta testuale a partire dalle 14:10.

Programma domenica 15 settembre

Ore 14:10, American Magic-Luna Rossa

Ore 14:46, Ineos Britannia-Alinghi

Ore 15:22, Luna Rossa-American Magic

Ore 15:58, Alinghi-Ineos Britannia

