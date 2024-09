Louis Vuitton Cup 2024, a che ora Luna Rossa-American Magic oggi giovedì 19 settembre: orari, tv e streaming

Alle 14:10 e alle 15:11 di oggi, giovedì 19 settembre, sono in programma le ultime regate di semifinale tra Luna Rossa e American Magic in Louis Vuitton Cup 2024, il torneo di selezione della sfidante di New Zealand in America’s Cup, che vede Ineos Britannia già qualificata in finale dopo il successo 5-2 su Alinghi. Ultimo match point per il team italiano che si trova avanti 4-3 dopo aver dilapidato nei giorni scorsi il vantaggio di 4-0. La giornata di ieri è stata disastrosa per Luna Rossa che ha perso due match race su due rimediando la rottura di un sistema di controllo della randa. “Lo sport è così, ma non è cambiato niente, le barche sono tirate al limite e purtroppo può succedere un incidente del genere. Il morale comunque è alto, stiamo regatando bene, siamo veloci e quindi andiamo in acqua per portare a casa il punto”, ha detto però Max Sirena, tranquillizzando sullo stato della riparazione.

Potrete seguire le ultime due sfide tra Luna Rossa e American Magic in diretta tv su Italia Uno, oltre che in streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky Sport America’s Cup, canale dedicato alla competizione più antica al mondo. Streaming su NOW e Sky Go. Sarà possibile seguire le regate anche sul canale Youtube dell’America’s Cup. Sportface.it vi offrirà invece una diretta testuale dalle 14:00.

Programma giovedì 19 settembre

Ore 14:10, American Magic-Luna Rossa

Ore 15:11, Luna Rossa-American Magic