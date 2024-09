Louis Vuitton Cup 2024, a che ora gareggia Luna Rossa oggi martedì 3 agosto: orari, tv e streaming

Luna Rossa sarà in gara due volte nella giornata di oggi, martedì 3 agosto, in occasione del secondo Round Robin di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che definirà la sfidante di New Zealand in America’s Cup 2024. Alle 14:46 il team italiano sfiderà il Defender Emirates New Zealand, che gareggia fuori classifica: di fatto il risultato non avrà valore di classifica, ma sarà comunque utile per capire i passi in avanti di Luna Rossa contro la squadra battere. Alle 15:58 Luna Rossa tornerà in gara e lo farà contro Orient Express. Il programma invece inizierà alle 14:10 con la sfida tra Alinghi e Orient Express Racing Team. Alle 15:22 una sfida importante: American Magic contro Ineos Britannia. Luna Rossa le ha battute entrambe e per questo è prima a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro. Tre vittorie e una sconfitta per Ineos, mentre American Magic è ferma a due vittorie e altrettante sconfitte. Al quarto posto Orient Express (1-2). Ultima e virtualmente eliminata Alinghi che va ancora alla ricerca della sua prima vittoria.

Sarà possibile seguire la giornata di gare in diretta tv su Canale 20 (e in simulcast per le regate di Luna Rossa su Italia 1), oltre che in streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky Sport America’s Cup, canale dedicato alla competizione più antica al mondo. Streaming su NOW e Sky Go.

Programma Louis Vuitton Cup – Martedì 3 settembre

Ore 14:10, Alinghi Red Bull Racing-Orient Express Racing Team

Ore 14:46, Emirates New Zealand-Luna Rossa Prada Pirelli Team

Ore 15:22, American Magic-Ineos Britannia

Ore 15:58, Luna Rossa Prada Pirelli Team-Orient Express Racing Team

TV e STREAMING: Canale 20, Italia 1, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, NOW