Monza-Cagliari 1-0, Ranieri: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, si lotta fino alla fine”

“Abbiamo fatto quello che dovevamo, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Ci sta perdere qui a Monza contro una grande squadra. Oggi volevamo fare una grande occasione per rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci seguono sempre con amore, pazienza e supporto”. Così Claudio Ranieri commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta per 1-0 del Cagliari a Monza. Sulla situazione in classifica, il tecnico parla in questo modo: “Sappiamo di dover lottare fino alla fine, quindi questa partita non ci deve demoralizzare. È una sconfitta che sposta poco o nulla a livello di classifica. Dobbiamo continuare a giocare ogni partita con grande concentrazione e determinazione. Oggi volevamo fare una grande occasione per rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci seguono sempre con amore, pazienza e supporto”.