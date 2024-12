Lisbona-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming andata ottavi Cev Cup maschile 2025 volley

Tutto pronto per Lisbona-Trento, gara di andata degli ottavi di finale della Cev Cup 2024/2025 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo aver eliminato il Galati, volano in Portogallo per conquistare un altro successo continentale. La squadra di coach Marcel Matz, reduce dal successo ai sedicesimi contro il Calcit Kamnik, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare ad avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà agli ottavi di finale? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di mercoledì 4 dicembre alla Sports Hall Benfica (Pavilhao n. 2) di Lisbona, in Portogallo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Sport Lisboa e Benfica e Trentino Itas della seconda competizione europea per club.

STREAMING E TV – La partita Lisbona-Trento della Cev Cup 2024/2025 di volley maschile non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.

LA FORMULA – Gli ottavi di finale della Cev Cup 2024/2025 si svolgono con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che al termine delle due sfide avrà il punteggio più alto. Il sistema di punteggio è il consueto: 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. In caso di parità di punteggio al termine delle due partite, appena conclusa la gara di ritorno si disputerà il Golden Set. Si tratta di un set più corto (si chiude ai 15 punti come il tie-break) che funge da bella: chi lo vince passa il turno.