Lipsia-Manchester City, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Lipsia-Manchester City, andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Alla RB Arena i cizitens scendono in campo da favoriti assoluti per la vittoria della competizione, ma c’è subito un ostacolo insidioso e lo sanno bene Guardiola e i suoi. In terra tedesca più equilibrio di quanto può trasparire. Si parte alle ore 21 di mercoledì 22 febbraio.

Lipsia-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.