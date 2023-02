Probabili formazioni Cluj-Lazio: ritorno spareggio Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Cluj-Lazio, match di ritorno dello spareggio di Conference League. Si gioca alle 18:45 di giovedì 23 febbraio in Romania e si riparte dall’1-0 firmato Immobile dell’Olimpico. “Ha vinto la squadra migliore” ha ammesso candidamente Dan Petrescu, che però proverà a sfruttare i buoni numeri casalinghi. In casa infatti i ferrovieri hanno vinto cinque delle loro ultime sei partite casalinghe in Europa subendo un solo gol. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

CLUJ – Matias e Boateng sono squalificati. Tocca a Billong e Cvek. Janga in attacco con Krasniqi che sarà confermato nel tridente del 4-3-3. L’esterno si è confermato l’uomo più pericoloso dei romeni.

LAZIO – Fuori Patric per squalifica e Romagnoli per infortunio. Sarri lancia Gila che nell’andata coi romeni ha ben figurato. Spazio poi a Casale. Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco. Romero torna dalla squalifica ma si accomoda in panchina.

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj

Cluj (4-3-3): Scuffet; Manea, Billong, Burca, Camora; Cvek, Muhar, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Boateng, Matias

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Immobile 55% – Romero 45%

Indisponibili: Radu, Romagnoli

Squalificati: Patric