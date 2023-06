Lipsia-Eintracht oggi in tv: orario e streaming finale Coppa di Germania 2023

Alle 20:00 di oggi, sabato 3 giugno Lipsia ed Eintracht si contenderanno l’ultimo trofeo della stagione tedesca in occasione della finale di Coppa di Germania 2023. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 253, ma sarà trasmessa anche in streaming su NOW e SkyGo. Il Lipsia ha chiuso il campionato al terzo posto e con un’ottima striscia di risultati nel finale di stagione. Discorso diverso per la squadra di Francoforte, settima in classifica e con l’obiettivo della coppa per guadagnare l’Europa League.