Lille-Fenerbahce oggi in tv: orario e diretta streaming andata terzo turno preliminare Champions League 2024/2025

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lille e Fenerbahce, valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League 2024/2025. Dopo aver eliminato il Lugano, la squadra di José Mourinho cerca ora il colpaccio contro i francesi del Lille, che partiranno favoriti secondo i bookies, anche per via del fattore campo. Per il Fenerbahce, comunque, può andar bene anche un pareggio visto che poi giocherà il ritorno in casa, davanti ai suoi (caldi) tifosi. La sfida è in programma oggi, martedì 6 agosto, alle ore 20:30

Per il match tra Lille e Fenerbahce non è prevista alcuna copertura in diretta tv e streaming. Sportface.it vi terrà comunque aggiornati con una cronaca a fine partita e i risultati aggiornati di questo incontro e di tutti gli altri della fase preliminare, in cui le squadre si giocano l’accesso alla prossima Champions League.