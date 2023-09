Lettonia-Italia, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Lettonia-Italia, match delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini del nuovo corso Nunziata si sfidano a Riga per questo primo appuntamento con la corsa per un posto alla prossima manifestazione continentale dopo il disastro nell’ultima edizione che ha portato all’addio di Nicolato. Si parte alle ore 16 di venerdì 8 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio?

Lettonia-Italia sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Roberto Rambaudi.