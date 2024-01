Legnano-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Legnano-Padova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventunesima giornata da una parte i lombardi, dall’altra i veneti: i padroni di casa possono sperare nei playoff, gli ospiti sono secondi, hanno perso una sola partita ma a -7 dalla vetta si fa dura per la promozione diretta. Chi riuscirà ad avere la meglio al Sandrini? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 14 gennaio, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.