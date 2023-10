Legnago-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Legnago-Padova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Allo stadio Sandrini ci si gioca l’approdo al secondo turno della competizione organizzata dalla Lega Pro che così come da regolamento propone sfide vicine al km 0 per ragioni di comodità, e dunque ecco questo interessante derby veneto. Appuntamento alle ore 18.30 di martedì 3 ottobre, diretta tv o streaming attualmente non disponibile.