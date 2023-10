Pro Sesto-Giana Erminio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Pro Sesto-Giana Erminio sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La competizione organizzata dalla Lega Pro apre i battenti e allo stadio Breda c’è questo derby tutto lombardo perché il regolamento stesso propone incontri a distanza più ravvicinata possibile tra le due formazioni in questione. Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 3 ottobre, diretta tv o streaming attualmente non disponibile.