Lecco-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Lecco-Novara sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La quinta in classifica, ma in lotta per la promozione diretta, affronta in casa i piemontesi alla ricerca di una migliore posizione playoff. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 11 febbraio, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go, diretta integrale su Eleven Sports.