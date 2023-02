Virtus Verona-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Virtus Verona-Padova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Tredicesima sul campo della quindicesima, punti pesantissimi in questo derby veneto per recuperare posizioni dopo i primi due terzi di stagione non all’altezza delle aspettative. Chi vincerà al Gavagnin-Nocini? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 11 febbraio, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go, diretta integrale su Eleven Sports.