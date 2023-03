Lecce-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lecce-Torino, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare i giallorossi cercano punti salvezza, mentre i granata vogliono un’altra vittoria per sognare ancora l’Europa. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo entusiasmante lunch match? Appuntamento fissato alle ore 12.30 di domenica 12 marzo.

Lecce-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi.