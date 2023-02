Lecce-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lecce-Sassuolo, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro cruciale per due squadre che si trovano ancora non al sicuro sul fronte salvezza, anche se gran parte del lavoro è stato fatto. Al Via del Mare tre punti fondamentali per allontanarsi ulteriormente, chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 25 febbraio.

Lecce-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi.