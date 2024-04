Lecce-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Roma, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2023/2024. Pasquetta in Puglia per i giallorossi, che vanno a caccia di altri tre punti dopo il successo contro il Sassuolo per continuare a sognare l’Europa. Ha bisogno di punti per salvarsi invece la squadra di Luca Gotti, pronta ad affidarsi al pubblico di casa per fermare la Roma di De Rossi. La sfida è in programma oggi, domenica 1 aprile alle ore 18:00 al Via del Mare. Diretta in streaming su Dazn.