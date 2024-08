Lecce-Nizza oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Oggi, domenica 4 agosto, alle 17:00 il Lecce sfiderà il Nizza allo stadio Via del Mare in occasione della quarta amichevole precampionato della squadra giallorossa. Inizialmente era in programma un doppio test contro i francesi. A seguito della richiesta del Nizza, però, è stata annullata l’amichevole in programma originariamente domenica 4 agosto alle ore 10:30 al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama (Le). All’Acaya Golf Resort & SPA va avanti la preparazione della squadra di Luca Gotti, che spera di avere buone indicazioni sulla crescita della squadra dopo un mese abbondante di lavoro. Quel che è certo è che il Lecce ha mantenuto un livello di difficoltà alto in queste amichevoli.

Dopo Werder Brema, Galatasaray e Huddersfield, il Lecce alza ancora l’asticella e sfida una squadra che si è qualificata per la prossima Europa League. Non c’è notizia di una copertura televisiva o streaming del match. Possibile che le due società decidano di trasmettere l’evento in diretta sui propri canali social. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alla diretta streaming o televisiva.

DATA: Domenica 4 agosto

ORARIO: 17:00

TV e STREAMING: Non comunicata