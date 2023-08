Lecce-Lazio, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lecce-Lazio, match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare parte la stagione dei salentini e dei biancocelesti, ambizioni importanti per entrambe le formazioni, ma servono subito tre punti per partire al meglio in questo campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio all’esordio? Si parte alle ore 20.45 di domenica 20 agosto.

Lecce-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.