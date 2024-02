Lecce-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Inter, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri tornano in campo il successo contro l’Atletico Madrid e vanno a caccia dei tre punti in Puglia per consolidare il proprio vantaggio sul secondo posto. E’ pronto a vendere cara la pelle il Lecce, che cerca punti salvezza e non vuole lasciare nulla al caso. La sfida è in programma oggi, domenica 25 febbraio alle ore 18:00 al Via del Mare. Diretta in streaming su Dazn.