Lecce-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecce-Como, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Nuovo allenatore per la compagine giallorossa che, sotto la guida di Roberto D’Aversa, spera di migliorare i risultati ottenuti sotto la gestione di Marco Baroni. Il club lariano, invece, si vuole candidare ad un ruolo di assoluto protagonista nella prossima stagione. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 13 agosto e sarà trasmessa in diretta su 20, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

